Was häufige Fehler bei der Mülltrennung sind

Zu einer umweltbewussten Lebensweise gehört, Abfall richtig zu entsorgen. Manche gehen jedoch zu sorglos mit ihren Hinterlassenschaften um. Worauf es ankommt.

20.09.2023 | Stand: 19:22 Uhr

„In jüngster Zeit werden am Wertstoffhof in Weiler wieder vermehrt gelbe Wertstoffsäcke abgelegt“, klagt die Marktgemeinde und weist darauf hin, dass dies eine Ordnungswidrigkeit sei und zur Anzeige gebracht werden könne. Die Säcke dürften dort lediglich während der Öffnungszeiten an Samstagen, 10 bis 12 Uhr, abgegeben und nicht einfach hingelegt werden. Ähnlich ist es in Lindenberg am Bauhof, wo nur alle zwei Wochen samstags gelbe Wertstoffsäcke angenommen werden – als Gelegenheit für diejenigen, die keine Möglichkeit haben, zum Wertstoffhof nach Weihers zu gelangen. Auch dort wird Müll immer wieder einfach vor der Tür abgeladen. Für die Mitarbeiter wäre dieses Ärgernis vermeidbar, denn es gibt zahlreiche Alternativen. Aber welche? Und was dürfen Verbraucher überhaupt in den gelben Sack packen, was ist tabu?

