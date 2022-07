Acht Tore fallen: FV Weiler verliert gegen Nachwuchs von Eintracht Frankfurt

Die Bundesliga-Junioren von Eintracht Frankfurt sind in Oberstaufen im Trainingslager. Wie das Testspiel in Weiler lief und wer sich besonders freuen durfte.

28.07.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Eine gute halbe Stunde lang sah es nach einer Überraschung aus. Durch ein Tor von Pirmin Fink lag der FV Rot-Weiß Weiler gegen die Bundesliga-Junioren von Eintracht Frankfurt sogar in Führung – musste sich am Ende der U19 des Europa-League-Siegers allerdings klar mit 1:7 (1:2) beugen.

Ein gelungener Abend war es aus Sicht von David Fink dennoch: „Das Ergebnis ist zweitrangig“, sagte der Vorsitzende des Fußball-Landesligisten. Denn auch wenn es „nur“ die A-Jugend war: Man habe schon gesehen, dass ein Bundesliga-Klub zu Gast war: „Die sind körperlich richtig gut und technisch top ausgebildet. Da waren Aktionen dabei, die du in der Landesliga nicht siehst.“ Zum Beispiel haben die Jungs von Trainer Damir Agovic und Co-Trainer Ervin Skela, die in Oberstaufen im Trainingslager sind, noch Bälle erlaufen, die scheinbar aussichtslos waren.

Marko Mladenovic schießt drei Tore für Eintracht Frankfurt

Mehr als 300 Zuschauer sahen bei freiem Eintritt im Raiffeisenbank-Stadion nicht nur acht Tore und einige gelungene Aktionen, sondern auch viele Spieler. Beide Trainer nutzten den Test, um fleißig zu wechseln. Weilers Jürgen Kopfsguter setzte 17 Spieler ein, darunter Last-Minute-Neuzugang Thomas Schröpfer (SpVgg Lindau). Frankfurt brachte in der Pause sogar gleich zehn Neue – darunter den dreifachen Torschützen Marko Mladenovic (17 Jahre alt).

Ein Highlight war das Spiel für die F-Junioren des Landesligisten, die als Einlaufkinder fungieren durften. Bei der Verlosung gewann Jugendspieler Jakob Schwarz den Hauptpreis: ein unterschriebenes Trikot der Eintracht-Profis.

WFV-Pokal: Weiler erwartet Balingen am 31. Juli

Für Weiler geht es ohne Atempause weiter: Am Samstag nimmt der WFV am IBFV-Cup in Lindau teil (ab 10. 45 Uhr), am Sonntag kommt die TSG Balingen II in der zweiten Pokalrunde nach Weiler (15 Uhr) – und nächsten Mittwoch (3. August) kommt dann die U19 des FC Bayern München zum letzten Härtetest vor dem Landesliga-Start (18 Uhr, Eintritt frei).

FV Rot-Weiß Weiler – Eintracht Frankfurt U19 1:7 (1:2)

FVW Lasse Fink (46. Schröpfer), Nery da Silva (70. Jork), Riedesser, Stadelmann, Metheus Felipe (72. Gorgol), Riegger, Hehle, Christmann (46. Schmid), Ilzhöfer (46. Reichart), Pirmin Fink, Schwarz (72. Schramm)

Tore 1:0 Pirmin Fink (10.), 1:1 Tim Hannak (35.), 1:2 Lars Kleiner (45.), 1:3 Marko Mladenovic (50.), 1:4 Daniel Starodid (53.), 1:5 Marko Mladenovic (81.), 1:6 Niko Kovac (90.), 1:7 Marko Mladenovic (90.)

