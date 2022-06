Motocross-Rennen in Vorarlberg: Möggers gibt wieder Vollgas

Die ADAC-MX-Masters-Rennserie gastiert am 18./19. Juni in der Grenzgemeinde. Alle Infos zu Start, Termin und Festzelt.

06.06.2022 | Stand: 11:54 Uhr

Nach fast drei Jahren Pause geht es im Leiblachtal wieder rund: Beim großen Motocross-Wochenende in Möggers ( Vorarlberg) am 18./19. Juni ist die ADAC-MX-Masters-Serie zu Gast. Die kleine Grenzgemeinde ist einer von acht Tourstopps und der einzige außerhalb Deutschlands. Was man über dieses Event wissen sollte.

280 Fahrer werden erwartet. Hinzu kommen etwa 150 Helfer und 30 Medienvertreter.

Training und Warmup des Motocross-Rennens in Möggers

540 Minuten Rennaction gibt es inklusive Training und Warm-up an beiden Tagen zu sehen – mindestens. Zeitfenster: Samstag von 7 bis 16 Uhr, Sonntag von 9 bis 16.30 Uhr. Pausen und eine Autogrammstunde sind inbegriffen.

Motocross-Strecke in Möggers: 2011 umgebaut

1992 wurde das erste Rennen auf der Motocross-Strecke ausgetragen. Die Anlage wurde zuletzt 2011 umgebaut – und später vom weltweit gefragten Streckenbauer Freddy Verherstraeten aus Belgien so abgewandelt, dass sie sogar für WM-Rennen tauglich war.

