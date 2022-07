Ärger in Sigmarszell: Bodenseebank schließt Filiale

Seit Kurzem gibt es in Sigmarszell keine Bodenseebank mehr. Die Bürgermeister haben das aus dem Mitteilungsblatt erfahren. Sie berichten von Bankwechseln.

Sigmarszell Seit knapp drei Wochen gibt es in Sigmarszell keine Bodenseebank mehr. Die Nachricht kam nicht nur für die Bürger überraschend. Auch die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell haben davon aus dem Mitteilungsblatt der Gemeinde erfahren. Die Verärgerung ist groß.

Es war eines der am heißesten diskutierten Themen bei der Generalversammlung der Bodenseebank in der vergangenen Woche: Erst kürzlich hat die Bodenseebank ihre Räume in Sigmarszell-Schlachters aufgegeben. Kommuniziert wurde das offenbar nur über einen Flyer und recht kurzfristig, etwa zwei Wochen bevor die Bank auszog.

Großer Verlust für Kunden aus Sigmarszell

Einer, der sich sehr darüber ärgert, ist Sigmarszells ehemaliger Bürgermeister Walter Matzner. „Das bedeutet für die Kunden einen riesengroßen Verlust“, sagte er in der Wasserburger Sumserhalle, in der etwa 170 Genossenschaftsmitglieder, Vorstand und Aufsichtsrat der Bodenseebank versammelt waren. „Wie sollen ältere Menschen nach Reutin kommen?“ Er selbst habe es getestet. Mit dem Auto habe er von Sigmarszell nach Reutin 27 Minuten hin und 20 Minuten zurück gebraucht.

Sigmarszells amtierender Bürgermeister Jörg Agthe sieht das genauso. „Das ist ein sehr bedauerlicher Verlust, insbesondere für die älteren Bürger in unserer Gemeinde und nicht nur für diese, denn die Bodenseebank war auch der Anlaufpunkt für viele Bürger der Gemeinde Weißensberg“, schreibt er auf Nachfrage. Immerhin habe die Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell ein Einzugsgebiet von 7600 Bürgern. „Auf dem Land ist Bargeld weiterhin für die soziale Partizipation, zum Beispiel Teilnahme an Dorffesten elementar“, so Agthe weiter. Insbesondere ältere Bürger, die nicht mehr so mobil sind, aber auch jüngere Bürger, die noch nicht so mobil sind, treffe diese Veränderung hart.

Bürgermeister Agthe kritisiert Bodenseebank

Doch Agthe ärgert sich nicht nur darüber, dass die Bodenseebank aus Sigmarszell verschwunden ist – sondern auch darüber, wie es passiert ist. „Im Gegensatz zu anderen Banken hat die Bodenseebank leider nicht das persönliche Gespräch mit mir und meinem Kollegen aus Weißensberg gesucht, um hier sozialverträgliche Lösungen zu finden“, schreibt der Bürgermeister. „Für uns kam die vollständige Schließungsmitteilung, das heißt, dass nicht einmal ein Automat in Schlachters verbleibt, im Amts- und Mitteilungsblatt der VG Sigmarszell überraschend.“ Dabei habe Jörg Bauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Bodenseebank, bei einem persönlichen Gespräch mit den Bürgermeistern in einem anderen Zusammenhang ganz anders geklungen. Laut Agthe habe Bauer da gesagt, „dass er für den Erhalt der Filialen der Bodenseebank in der Fläche und für die Unterstützung der Kleinunternehmer eintreten wolle, denn er selbst habe einst hiervon profitiert“.

Jörg Agthe, Bürgermeister von Sigmarszell, ärgert sich darüber, dass die Bodenseebank aus seiner Gemeinde verschwunden ist. Bild: Christian Flemming

Bei der Sitzung in der vergangenen Woche erklärte Bauer, dass die Entscheidung, die ehemaligen Räume der Bodenseebank in Sigmarszell aufzugeben, schon ein dreiviertel Jahr alt sei. Er versprach, dass die Bodenseebank nach neuen Räumen suche, in denen ein Geldautomat unterkommen kann. „Nächstes Jahr wird es nicht heißen, wir haben nichts gefunden“, versicherte er. Ein Mitglied der Genossenschaft schlug direkt vor, im Ärztehaus oder Rathaus nachzufragen, ob dort ein Geldautomat platziert werden kann. „In der Bevölkerung ist die Verärgerung sehr groß“, so Agthe. „Viele Bürger aus Sigmarszell und Weißensberg haben mir gegenüber schon einen Bankenwechsel angekündigt.“ Auch der Sigmarszeller Rat habe über das Thema beraten und entschieden, seine Position und Bitte an die Bodenseebank zu formulieren.

Ob Räume der Gemeindeverwaltung ein möglicher Standort für einen Geldautomaten wären, verrät Agthe auf Nachfrage nicht. „Da diese Beratung aus nicht-öffentlicher Sitzung ist, weil sie Vertragsverhältnisse berührt, kann ich Ihnen die Details dazu derzeit noch nicht mitteilen.“