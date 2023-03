Nach Einbrüchen in Aitrach - 22-Jähriger verhaftet

Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, mehrere Einbrüche in Aitrach begangen zu haben. Zuvor soll er bereits in Riedlingen und Bad Buchau zugeschlagen haben.

09.03.2023 | Stand: 10:08 Uhr

Die Polizei hat einen 22-Jährigen verhaftet, der im Verdacht steht, in mehrere Häuser in Aitrach eingebrochen zu sein. Nach Polizeiangaben klaute der Täter in der Nacht auf Dienstag zunächst einen Geldbeutel aus einer Wohnung und anschließend ein E-Bike aus dem Hausgang eines anderen Hauses.

Mann bricht in mehrere Häuser in Aitrach ein und wird von Polizei gefasst

Zeugen beobachteten den Mann dabei, der daraufhin zwar die Flucht ergriff, allerdings kurz danach von zwei Beamten auf einem Radweg zwischen Aitrach und Mooshausen festgenommen wurde. Laut Polizei hatte der Mann nicht nur den gestohlenen Geldbeutel bei sich, sondern auch ein Handy, das eine Frau zuvor als gestohlen gemeldet hatte, sowie mehrere Messer.

Verdächtiger soll für weitere Einbrüche verantwortlich sein

Neben den Taten am vergangenen Dienstag verdächtigen die Beamten den 22-Jährigen, seit Mitte Februar diverse Diebstähle aus Autos und Wohnungen in Riedlingen und Bad Buchau begangen zu haben.

