"Der Tag im Westallgäu": Unser täglicher, kostenloser Newsletter

Lokalnachrichten kostenlos und täglich per Mail - mit unserem neuen Newsletter "Der Tag im Westallgäu" sind Sie immer aktuell informiert. So funktioniert es.

25.09.2021 | Stand: 04:45 Uhr

Der Hut-Tag in Lindenberg, die aktuellen Entwicklungen in Westallgäuer Unternehmen und die Themen aus den Grenzgebieten zu Vorarlberg und Baden-Württemberg - das Westallgäu bietet viel Diskussionsstoff. Sie wollen nichts verpassen und über das Geschehen im Westallgäu immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir das perfekte Angebot für Sie: unseren lokalen Newsletter „Der Tag im WESTALLGÄU“. Jeden Morgen sendet Ihnen unsere Redaktion um 6 Uhr die aktuellsten Nachrichten und die besten Lese-Geschichten aus Ihrer Gegend direkt in Ihr E-Mail-Postfach, bequem und kostenlos. Wir starten demnächst mit dem Newsletter, Sie können sich aber bereits jetzt anmelden.

Anmeldung zum Newsletter der Allgäuer Zeitung: So funktioniert es

Der Weg zum Newsletter ist ganz einfach: Öffnen Sie diese Seite, suchen Sie den für Sie passenden Newsletter aus, tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse in das Feld ein, setzen Sie das Häkchen, damit wir Ihnen den Newsletter schicken dürfen, und klicken Sie auf „Newsletter bestellen“. Kurz darauf erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, auf den Sie klicken müssen. Ist auch das erledigt, bekommen Sie täglich von Montag bis Sonntag jeweils um 6 Uhr unseren Newsletter per Mail.

Wichtiger Hinweis: Falls Sie keinen Bestätigungslink erhalten haben, prüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Bei manchen E-Mail-Anbietern landen automatisch versandte E-Mails wie unsere Bestätigungsmail dort.

Neben „Der Tag im WESTALLGÄU“ empfehlen wir Ihnen auch unsere weiteren Newsletter-Angebote. Vielleicht ist noch etwas für Sie dabei? Für jede Region im Allgäu, von Füssen bis Buchloe, von Weiler bis Immenstadt, bieten wir nämlich ebenfalls einen täglichen, kostenlosen Newsletter aus unserer Region an. Und in den HEIMATNews informiert Sie unser Geschäftsführer Rolf Grummel ein bis zweimal im Monat über die besten Angebote unseres Hauses.

Aktuelle Nachrichten aus Weiler, Lindenberg und Umgebung lesen Sie hier.

