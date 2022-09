Aldi will in Lindau bauen und gibt bekannt, dass auch die Lebenshilfe in das Gebäude einzieht. Der Verein sagt aber, dass es dafür bisher gar keine Zusage gibt.

26.09.2022 | Stand: 05:41 Uhr

Der Discounter Aldi will unterhalb des Schönbühls in Lindau bauen. Die Pläne sehen nicht nur Räume für einen Supermarkt mit Bäcker und Café vor. Auch die Lebenshilfe soll in dem Gebäude unterkommen – mit einer Werkstatt und Büros. Doch die Verantwortlichen des Vereins sind von den Plänen der Firma Aldi überrascht. Es gibt weder konkrete Zusagen noch einen Vertrag. Im Gegenteil: Der Bezirk Schwaben hat eine größere Werkstatt für die Lebenshilfe erst kürzlich abgelehnt.

