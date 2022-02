Zum Tod von Alexander Blank: Dank dieses Mannes sind zwei Westallgäuer Kliniken entstanden

Alexander Blank ist tot. Er war der Gründer der Fachklinik Schönau. In der Einrichtung im Weiler Schnait haben sich tausende Männer vom Alkohol entwöhnt.

Ohne ihn gäbe es die Fachklinik in Schönau (Gemeinde Grünenbach) nicht: Alexander Blank hat die Einrichtung für suchtkranke Männer im Jahr 1973 gegründet. Jetzt ist er im Alter von 93 Jahren gestorben. Für seine Verdienste hat Blank die höchste Auszeichnung des VdK erhalten, die Ehrennadel in Gold.

Aufgewachsen ist Blank in Saulgau und Tuttlingen. Die Klinik in Schönau war für ihn ein zweiter beruflicher Weg. Erst hatte Blank eine Laufbahn in der Verwaltung eingeschlagen. Mit 25 Jahren wurde er Leiter des Sozial-, Ausgleichs- und Wohnungsamtes in Friedrichshafen.

Alexander Blank war 18 Jahre lang Bürgermeister von Eriskirch

Beim damaligen Flüchtlingsstrom in der ausgebombten Bodenseestadt eine besondere Herausforderung. 1954, im Alter von 26 Jahren, wählten ihn die Bürger von Eriskirch zu ihrem Bürgermeister. 18 Jahre blieb er im Amt. Die Gemeinde erlebte in der Zeit den wohl stärksten Aufschwung ihrer Geschichte, heißt es in der Ortschronik. Unter anderem entstand das Strandbad.

Möglicherweise war die hohe Belastung in jungen Jahren ein Grund für seine Sucht. Jedenfalls wurde Blank alkoholabhängig. Ein sechsmonatiger Entzug folgte. „Einsicht und Willenskraft vorausgesetzt, wird aus der Krise eine echte Chance zum Neubeginn“, beschreibt die Fachklinik den Weg zur Entwöhnung.

Blank schöpfte nach der Sucht neue Kraft

Der Gründer der Einrichtung ist selber ein Beispiel dafür. Er entwickelte nach dem Entzug neue Energie: Nach einem Psychologiestudium in Zürich baute er die Einrichtung in Schönau auf. Daneben entwickelte er die Fachklinik in Legau (Unterallgäu) für Frauen. Auch sie besteht heute noch. Begleitet wurde Alexander Blank in der ganzen Zeit von seiner zweiten Frau, der Psychiaterin und Neurologin Dr. Maria del Pilar Blank.

Früh nach der Gründung ist die Arbeiterwohlfahrt als Träger der Klinik in Schönau eingestiegen – und ist es bis heute geblieben. Das idyllisch in Schnait gelegene Haus bietet 32 Therapieplätze. Mehr als 5000 Patienten haben sich hier vom Alkohol entwöhnt. Zum Konzept gehören unter anderem Arbeits-, Sport- und Physiotherapie, sowie ein Genusstraining. Die Einrichtung ist von allen Kostenträgern anerkannt.

Ein besonderes Hobby

Blank lebte anfangs mit seiner Familie in der Klinik, erwarb später das alte Schulgebäude im Röthenbacher Ortsteil Happareute. Bis ins hohe Alter pflegte er sein besonders Hobby – Blank war bis zu seinem 81. Geburtstag leidenschaftlicher Sportflieger.

Vor allem im Ruhestand widmete er sich ganz dem Bau von Ultraleichtflugzeugen und reiste mit dem eigenen Flugzeug in ganz Europa. Auch viele Musikfreunde kennen ihn : Über zehn Jahre war er Pianist der Lindauer Big Band „Swing Corporation“.

Alexander Blank hinterlässt zwei Töchter und einen Sohn. Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Samstag, 19. Februar, ab 10.30 Uhr in Röthenbach statt.

