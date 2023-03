DAV-Kletteranlage für Lindenberg: Wo sie geplant ist

Die Stadt will dem Alpenverein ein 1000 Quadratmeter großes Grundstück auf Erbpacht zur Verfügung stellen. Was konkret geplant ist.

02.03.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Die Stadt will dem Deutschen Alpenverein ein circa 1000 Quadratmeter großes Grundstück an der Austraße auf Erbpachtbasis zur Verfügung stellen. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Der DAV (Sektion Oberstaufen/Lindenberg) will dort eine Outdoor-Kletteranlage errichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.