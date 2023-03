Altenpflegeheim in Maierhöfen schließt: Wie es für Bewohner und Mitarbeiter weitergeht

Im Haus Iberg leben 59 Senioren, die sich eine neue Bleibe suchen müssen. Warum das schwierig ist und wie die Aussichten für die Mitarbeiter sind.

02.03.2023 | Stand: 20:01 Uhr

Was geschieht mit den 59 Menschen, die im Altenpflegebereich des Hauses Iberg in Maierhöfen leben? Wie berichtet, hat der Betreiber, die Curata Pflege GmbH, wegen Insolvenz angekündigt, Ende April einen Teil der Einrichtung zu schließen. Bürgermeister Martin Schwarz hatte noch die Hoffnung, dass ihn vielleicht wie schon in der Vergangenheit ein anderer Betreiber übernimmt – doch so wird es dieses Mal nicht kommen: Der für die Altenpflege genutzte Bereich werde künftig für eine Erweiterung für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung genutzt, teilt Curata-Sprecher Markus E. Heber mit. In dieser Sparte leben im Haus Iberg nach jetzigen Stand 171 Menschen.

