Einbrecher knacken zwei Tresore in Amtzeller Firma - einen wohl mit Schweißgerät

In Amtzell im Westallgäu brechen Unbekannte in eine Firma ein und knacken dort zwei Tresore. Die Beute: drei Geldkassetten und Bargeld. Die Polizei ermittelt.

28.05.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Drei Geldkassetten und Bargeld stahlen Einbrecher in der Nacht auf Samstag aus einem Firmengebäude in Amtzell. Laut Polizei stiegen die Täter über ein ausgehebeltes Fenster ein und gelangten so in das Firmengebäude. Dort öffneten sie einen Tresor - mutmaßlich mit einem Schweißgerät, und brachen einen anderen auf.

Insgesamt entwendeten die Einbrecher drei Geldkassetten und Bargeld. Wie viel die Diebe mitgenommen haben, könne derzeit laut Polizei noch nicht gesagt werden. Die Polizei Wangen ermittelt wegen Einbruchs und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter der Telefonnummer 07522/9840 entgegen.

Weitere Meldungen aus dem Westallgäu lesen Sie hier.