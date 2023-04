An der Brückenbaustelle Wigratzbad geht es endlich weiter

Nach monatelanger Verzögerung wird die Behelfsbrücke freigegeben. Die B32 über die Leiblach ist dann nur noch in eine Richtung befahrbar.

03.04.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Nach monatelangen Verzögerungen nehmen die Baufirmen die Arbeiten an der Brücke in Wigratzbad am Dienstag, 4. April, wieder auf. Darüber informierte das Staatliche Bauamt Kempten unsere Redaktion. Im Lauf des Tags geht die Behelfsbrücke in Betrieb, über sie gelangen Fahrzeuge von Hergatz her Richtung Opfenbach. Der Verkehr, der vom oberen Landkreis Richtung Hergatz fließt, wird ab Meckatz auf der Kreisstraße LI7 über Zwiesele und Wohmbrechts umgeleitet. Im November, so die aktuelle Planung, soll die neue Leiblachbrücke fertig sein.

Fünf Monate ging nichts auf der Baustelle in Wigratzbad

Ursprünglich war die Fertigstellung bereits für August angekündigt, der Abriss des bestehenden alten Bauwerks war Ende vergangenen Jahrs vorgesehen. Diesen Zeitplan durchkreuzte die Tatsache, dass die bereits im Oktober eingebaute Behelfsbrücke nicht genutzt werden konnte. Grund: Für die Leihbrücke eines britischen Herstellers lagen die Unterlagen nicht vor, die der deutsche Prüfstatiker für die Freigabe benötigt.

Nach umfangreichen Verhandlungen mit der beauftragten Baufirma und dem Hersteller der Behelfsbrücke sind inzwischen die notwendigen Dokumente eingegangen, informiert Christian Hocke, verantwortlicher Ingenieur beim Staatlichen Bauamt Kempten. „In der vergangenen Woche haben wir noch eine Materialprobe entnommen, um die Güte des Stahls zu prüfen“, sagt er. Die Berechnungen des Prüfstatikers seien abgeschlossen, sodass es in Wigratzbad endlich weitergehen kann.

Alte Brücke Wigratzbad wird im Mai abgerissen

Vermutlich gegen Mittag wird der Verkehr am heutigen Dienstag einspurig auf die Behelfsbrücke umgelegt, dann sind auch die Umleitungen von Meckatz her ausgeschildert. Im Baustellenbereich gibt es eine Ampel, die Linienbusse und Rettungsfahrzeuge zur Durchfahrt nutzen können.

Am Mittwoch wird der Asphalt auf der alten Brücke abgefräst. Im nächsten Schritt setzen die Baufirmen auf beiden Seiten der alten Brücke Bohrpfähle. „Die Spezialtiefbauarbeiten werden fertig, bevor der Abbruch der alten Brücke beginnt“, erläutert Christian Hocke. Vermutlich Anfang Mai beginnt der Abriss des 70 Jahre alten Bauwerks, Mitte Mai der Neubau. Die erforderlichen fünf Stahlbetonträger liegen laut Hocke berits zum Abtransport im Werk. Die Erneuerung kostet laut Staatlichem Bauamt drei Millionen Euro.

