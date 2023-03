Anschluss an Produktionshalle: Liebherr baut in Lindenberg

Der Systemlieferant der Luftfahrt erweitert seine Oberflächenbehandlung. Dort setzt das Unternehmen neue, umweltfreundlichere Methoden ein.

07.03.2023 | Stand: 10:20 Uhr

Beim größten Arbeitgeber im Landkreis Lindau haben Bauarbeiten begonnnen. Liebherr-Aerospace erweitert den Standort in Lindenberg. An der Pfänderstraße entsteht ein Neubau mit circa 1000 Quadratmetern Grundfläche. Damit erweitert der Systemlieferant der Luftfahrtbranche seine Oberflächenbehandlung. Allein in das Bauwerk investiert der Familienkonzern 3,5 Millionen Euro. Martin Wandel, Geschäftsführer Operation, sprach beim Spatenstich am Montagnachmittag von einem „klaren Bekenntnis zum Standort Lindenberg“.

