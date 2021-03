Argenhalle: Neuer Zugang für Rollstuhlfahrer geplant

Die Gemeinde Gestratz will die Argenhalle umbauen und somit behindertengerechter machen. Was genau geplant ist.

13.03.2021 | Stand: 17:54 Uhr

Die Argenhalle in Gestratz soll möglichst bald einen neuen barrierefreien Zugang bekommen. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Denn mit der jetzigen Variante ist offenbar niemand so richtig glücklich. Weder der Bürgermeister, noch die Räte, noch die Leute im Dorf. „Da müssen wir ran. Die Situation ist nicht schön“, bekräftigte Gemeinderätin Christine Kitzelmann. Und Rathauschef Engelbert Fink betonte: „Für mich ist das eine ganz wichtige Sache.“ Für den Umbau sind 50 000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Die Argenhalle ist seit 1972 in Betrieb und wurde von 2003 bis 2005 saniert. Sie ist eine der tragenden Säulen des Dorflebens: Feste, Vereinsveranstaltung, Sport, Gesundheitsangebote und Bürgerversammlungen finden hier statt. Und auch über die Gemeindegrenzen hinaus hat sie eine große Bedeutung – denn die Halle ist eine der wenigen großen Veranstaltungsstätten im Westallgäu, etwa für Hochzeiten oder Abschlussfeiern. 30 größere Veranstaltungen pro Jahr waren vor der Corona-Pandemie keine Seltenheit.

Behindertentoilette befindet sich hinter der Bühne

Das Problem: Der Haupteingang ist nur über eine Treppe zu erreichen. Rollstuhlfahrer finden nur an der Rückseite Zugang und müssen sich von dort ihren Weg in die Halle durch den engen Bereich hinter der Bühnen bahnen, vorbei an Requisiten oder dort gelagerten Sportgeräten. Auch die Behindertentoilette befindet sich hinter der Bühne. „Das ist nicht ideal“, verdeutlichte Ratsmitglied Matthias Jarde.

Ein neuer behindertengerechter Zugang ist schon seit Längerem ein Thema. Im Februar 2019 hatte der damalige Gemeinderat beschlossen, diesen aber erst planen und umsetzen zu wollen, wenn das Gemeindestüble umgebaut wird. Allerdings ist nun absehbar, dass das so schnell nicht passiert. „2021 und 2022 wird das sicher nicht umgesetzt“, verdeutlichte Fink. Deshalb hat der Gemeinderat nun den alten Beschluss aufgehoben – und kann den barrierefreien Zugang nun losgelöst von einem Gesamtprojekt angehen.

Eine konkrete Planung gibt es dafür noch nicht. Eine erste Idee hat Fink aber dem Gemeinderat schon präsentiert: An der südöstlichen Ecke der Argenhalle – also rechts neben dem Haupteingang – könnte eine Rampe angebracht werden. Dafür müsste aber wohl einer der beiden Behindertenparkplätze verlegt werden. Würde man die Rampe am südwestlichen Eck anbringen, müsste man in die Parklandschaft und die Wasserläufe eingreifen, gab Fink zu bedenken. Daher scheide diese Möglichkeit eigentlich aus.

Nicht nur Rollstuhlfahrer profitieren von dem Umbau

Lesen Sie auch

Eigentümer-Wechsel: Allgäuer Brauhaus verkauft Traditions-Gaststätte "Zum Stift" in Kempten Neues aus der Gastronomie in Kempten

Die Rampe soll nicht nur Rollstuhlfahrern, sondern auch Senioren mit Rollator oder Eltern mit Kinderwagen den Zugang zur Halle erleichtern, betonte Fink.

Im Zuge des Umbaus soll im Foyer ein neues Behinderten-WC entstehen. Dafür könnte ein Teil der Garderobe ins Obergeschoss verlegt werden – wie es in anderen Veranstaltungsstätten auch der Fall ist. Im Erdgeschoss hätte man aber noch eine kleinere Ablagemöglichkeit für Jacken oder Schirme. Die Idee fand Anklang. „Das wertet die Argenhalle komplett auf“, ist Norbert Schmelzenbach überzeugt.

Der Bürgermeister wird die Planung nun weiter vorantreiben und sie möglichst bald im Gremium präsentieren. Denn der Umbau soll so schnell wie möglich vollzogen werden, solange ohnehin noch keine größeren Veranstaltungen stattfinden können.