Auch Felderhalde Isny treffen die hohen Energiekosten - mit Folgen für Skifahrer

Die Schneekanonen auf dem gerade bei Anfängern beliebten Skihang stehen für den kommenden Winter bereit. Was alles geplant ist und wie teuer die Tageskarten werden.

22.11.2022 | Stand: 08:46 Uhr

Noch ist zwar alles grün an der Felderhalde in Isny, die ausgefahrenen braunen Spuren der Radabfahrten sind deutlich zu sehen – der erste Schnee in den Höhenlagen lässt die Wintersportler aber schon mit den Skischuhen scharren. Damit es rechtzeitig losgehen kann, wurden die Lenkerbügel, die im Sommer Radfahrer auf die Felderhalde gezogen haben, durch die Liftbügel für Skifahrer ausgetauscht. Schneekanonen und -lanzen stehen bereit. „Geplant ist das erste Dezemberwochenende“, verrät Roland Ast, Geschäftsführer der Max-Wild-Arena.

Sobald ein paar Nächte in Folge kalt genug sind, stellt Betriebsleiter Roland Vogel Kunstschnee her. Aus dem Bikeverleih, in der Talstation neben der Schönegger Käsealm, wird dann ein Ski- und Snowboardverleih. Die Kurse der Schneesportschule starten dann auch. Das „Kinderland“ wird also zuerst präpariert. Dann werden Schneekanonen aufgestellt. „Sie stehen in den Einhausungen, um auch nachts die strenge Lärmschutzverordnung einzuhalten. Damit erreichen wir 35 Dezibel. Das entspricht einem Flüstern“, sagt Ast.

Die gesamte Anlage werde mit grünem Strom betrieben, dennoch gehe die Energiekrise nicht spurlos an der Max-Wild-Arena vorbei, sagt Ast. Daher haben die Betreiber die Ticketpreise erhöht. Eine Tageskarte für Kinder kostet diesen Winter 19 Euro, Erwachsene zahlen 23 Euro, das entspricht einer Erhöhung um rund 21 Prozent. Deutlich günstiger seien die Karten für Kinder, die nur den kleinen Seil-Lift und den „Zauberteppich“ im Kinderland nutzen, sagt Vogel.

Photovolataikanlage auf der Käsealm am Felderhaldelift Isny

Für die Zukunft kann sich Ast eine Photovoltaikanlage auf der Käsealm vorstellen, um eigenen Strom zu produzieren. Für die Schneekanonen werde ausschließlich das Wasser aus dem Waldbad genutzt. Wichtig sei ihm aus ökologischer Sicht, kein Wasser zu verschwenden, da das Waldbad sowieso im Winter abgelassen werde.

Da die Felderhalde gerade für Kinder und Anfänger der richtige Hang sei, hat Ast rund 400 Schulen und Kindergärten im Umkreis angeschrieben. Sie können vom Kurs über die Versorgung der Kinder bis zur Busfahrt einen oder mehrere Tage buchen. Die Öffnungszeiten des Lifts sind, eine gute Schneelage vorausgesetzt, in den Ferien und an Wochenenden von 9.30 bis 16.30 Uhr, während der Schulzeit unter der Woche von 12.30 bis 16.30 Uhr. Ein besonderes Fahrgefühl gibt es während des Flutlichtbetriebs, samstags, 19 bis 21 Uhr.

Präpariert werden drei Abfahrten an der Felderhalde, die ausgeschildert sind. „Die ausgefahrenen Rad-Downhillstrecken und Sprünge sind nicht Teil der Abfahrten“, sagt Vogel. Seit vergangenen Winter gibt es auf dem Rodelhang ein Schlittenförderband. „Es ist zwar frei zugänglich, aber nicht kostenlos“, erklärt Vogel.

