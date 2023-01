Auch Hergatz will beim E-Carsharing mitmachen

Ein Unternehmen aus Calw möchte im Westallgäu mehrere Standorte für E-Carsharing schaffen. Warum die Diskussion im Gemeinderat Hergatz darüber hinaus geht.

10.01.2023 | Stand: 20:05 Uhr

In Hergatz soll es nach dem Willen des Gemeinderates schon bald möglich sein, E-Carsharing zu nutzen. Einstimmig plädierte das Gremium dafür, mit der Firma Deer GmbH aus Calw konkrete Gespräche über einen Standort in der Gemeinde zu führen. Zum Einsatz sollen dabei ausschließlich Elektrofahrzeuge kommen. Das Besondere: Die Abgabe des Wagens soll an einem beliebigen anderen Standort der Firma möglich sein – beispielsweise auch am Flughafen in Stuttgart oder in Wangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.