Auch ohne Oscar: Kameramann Ben Bernhard ist "mega stolz"

Kameramann Ben Bernhard aus Scheidegg war für einen Oscar nominiert. Sein Film ging leer aus. Wie der Allgäuer die Verleihung in Los Angeles erlebt hat.

13.03.2023 | Stand: 16:12 Uhr

Es war ein Abend, den er nie vergessen wird: Als Kameramann der indischen Dokumentation „All That Breathes“ war Ben Bernhard am Sonntag bei der Verleihung der Oscars in Los Angeles. Am Ende hat sein Film zwar nicht gewonnen – doch allein die Nominierung machen sein Team und ihn „mega stolz“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.