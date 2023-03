Auf der Bühne in Heimenkirch gibt's Gerangel am Container-Buffet

Die Heimenkircher Theatergruppe Kulisse 21 greift ein aktuelles Thema auf: die Vergeudung von Lebensmitteln. Der Witz im Stück "Ab in den Container" zündet.

22.03.2023 | Stand: 12:13 Uhr

Die Komödie „Ab in den Container“ hält das, was sie verspricht: viel Witz und Spiellust aller Darstellerinnen und Darsteller des Heimenkircher Theatervereins Kulisse 21 mit einem gehörigen Schuss Tiefgang in Sachen Nachhaltigkeit von Lebensmitteln. Bei der Premiere des rund zweistündige Stücks in der Alten Turnhalle war die Freude bei Auftretenden wie im Publikum zu spüren, dass nach langer Abstinenz die Bühne endlich wieder frei ist. Vor drei Jahren hatte die Gruppe das Stück bereits vorbereitet. Dann kam die Pandemie – zur Premiere hätten nur 20 Personen kommen dürfen.

