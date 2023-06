"Aufbruch in eine neue Zeit": Theater Eglofs bringt neues Stück auf die Bühne

Das Freilichttheater in Egolfs startet wieder in eine neue Spielsaison. Worum es dieses Mal geht.

Das Freilichttheater in Eglofs startet wieder in eine neue Spielsaison. Los geht es am 16. Juni in Eglofs im Stillen Winkel hinter dem Dorfstadel mit der Premiere des Stücks „1523 – Aufbruch in eine neue Zeit“.

Worum es in dem Theaterstück geht

Das Stück führt die Eglofser zurück bis ins Mittelalter, in die Jahre 1521 bis 1525, also in die Zeit vor dem Bauernkrieg im Allgäu: Der Buchdruck erschließt neue Möglichkeiten der Kommunikation und Aufklärung. Einer der drängenden Konflikte jener Zeit ist der Reichtum von Händlern einerseits und die Armut vieler auf der anderen Seite. Die Kirche wird durch Reformatoren angegriffen und spaltet Bürger wie Klerus. Die Freien Bauern zu Megletz werden aus Geldnot des Kaisers an die Reichsstadt Wangen verpfändet. Diese bedrängt ihrerseits allerdings die Privilegien der reichsunmittelbaren Eglofser, dass sich diese mit 27 Artikeln beim neuen Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in Worms 1521 beschweren. Und hier beginnt die Geschichte der Megletzer Zeitenwende mit Auswirkungen auf den kommenden Bauernkrieg und das Leben der Freien Bauern. Welchen Preis sind die Eglofser bereit, für die Freiheit zu bezahlen?

Wer wo mitwirkt

Alle zwei Jahre zeigen rund einhundert Eglofser sowie Theaterfreunde aus der Region vor und hinter der Bühne ihr Können bei Stücken mit historischem Bezug zum Ort. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange – die Schauspieler, die Requisiteure, die Näherinnen, die Maskenbildnerinnen oder die Männer und Frauen in der Logistik und beim Bühnenbau.

Karl Rauch, Karl Milz und Karl-Heinz Marx haben für das Stück viel recherchiert und diese Daten in die Geschichte einfließen lassen.

Gesamtverantwortlicher ist wieder Karl-Heinz Marx, zugleich Vorsitzender des Geschichts- und Heimatvereins Eglofs. Auch er wirkt seit vielen Spielzeiten regelmäßig als Schauspieler mit: „Nach einem für unsere Verhältnisse eher moderneren Stück vor zwei Jahren, machen wir nun einen Zeitsprung 500 Jahre in der Geschichte von Eglofs zurück.“ Die Regie übernimmt zum zweiten Mal Richard Aigner aus Kronburg bei Memmingen. Er ist seit vier Jahrzehnten als Schauspieler und seit mehreren Jahren auch als Regisseur an verschiedenen Theatern im In- und Ausland tätig.

Termine und Karten: Die Premiere von „1523 – Aufbruch in eine neue Zeit“ findet am 16. Juni statt. Weitere Aufführungen gibt es am 21., 23., 25. und 28. Juni sowie 2. und 5. Juli, jeweils 20.30 Uhr im Stillen Winkel. Weitere Infos und Karten unter www.theater-eglofs.de, per E-Mail an kar-ten@theater-eglofs.de oder telefonisch (07566) 907723 (Dienstag bis Freitag 16 bis 19 Uhr).