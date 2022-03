Aus Lindau nach Berlin: Worüber OB Claudia Alfons mit Bundespräsident Steinmeier spricht

Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen. Wie es zur Einladung kam und was Corona damit zu tun hat.

20.03.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Der Krieg in der Ukraine und die Corona-Krise sind die bestimmenden Themen in der Auftaktveranstaltung zu „Ortszeit Deutschland“ gewesen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte dazu ausgewählte Vertreter der Kommunalpolitik eingeladen – unter anderem auch Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons. Ihr Thema: der Weg aus der Corona-Krise.

„Das Wichtigste ist, Begegnung zu ermöglichen, in den Austausch miteinander zu kommen“, sagte Alfons. Es sei notwendig, die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der Stadt weiter zu stärken. „Jeder Bürger soll sich nicht nur als eine Art Konsument der Infrastruktur fühlen, sondern sich auch fragen, wie er die Stadt mitgestalten könne“, formulierte Alfons eines der Ziele der Stadtverwaltung.

Steinmeier hieb später in die gleiche Kerbe: „Ich sage immer, das Grundgesetz kennt keine Staatskunden, sondern nur Staatsbürgerinnen und -bürger.“ Bürgerinnen und Bürger, auf die sich Lindau während der Pandemie verlassen konnte. Denn trotz der Nähe zur Schweiz hätten die Lindauer nicht neidisch zu den Eidgenossen geschielt, konnte sie eine entsprechende Nachfrage Steinmeiers beantworten.

OB Claudia Alfons: So hat Lindau die Corona-Krise bewältigt

Es sei aber auch gelungen, trotz der Pandemie, immer wieder Aufbruchsstimmung zu erzeugen. Sie erinnerte an die Gartenschau und die Chagall-Ausstellung, aber auch an das Engagement der Sportvereine, die digitale Angebote geschaffen hätten. „Viele sind neue Wege gegangen“, lobte sie.

Neue Wege waren auch der Grund für die Einladung an die Stadt Lindau gewesen. In Berlin waren die neuen Bürgerbeteiligungsmodelle der Kreisstadt am Bodensee positiv aufgefallen.

Wiedersehen am Bodensee? Oberbürgermeisterin lädt Steinmeier nach Lindau ein

Lesen Sie auch

Thüringen Steinmeier beginnt zweite Amtszeit mit Bürgergespräch

Alfons nutzte die Gelegenheit auch, Steinmeier auf eine Ortszeit nach Lindau einzuladen. Er kennt die Stadt zwar von einem Besuch bei der Tagung von Religions for Peace. Doch Ziel des Bundespräsidenten bei seiner Reise durch die Bundesrepublik, die im thüringischen Altenberg beginnen wird, ist es an einem Ort länger zu verweilen. Er will auch seine Amtsgeschäfte aus der jeweiligen Stadt führen.

Lesen Sie auch: Imposant, aber marode: Was passiert mit dem Inselbahnhof in Lindau?