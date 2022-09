Berufsberater bieten jungen Menschen im Landkreis Lindau Hilfe für den Weg zur Lehrstelle. 300 Stellen sind 2022 noch unbesetzt.

06.09.2022 | Stand: 21:30 Uhr

Sowohl in Gewerbe und Industrie als auch im Handwerk gibt es jede Menge unbesetzte Ausbildungsplätze. Gleichzeitig weiß das Team der Berufsberater, dass etliche junge Leute noch keinen Lehrvertrag in der Tasche haben. Für die sei wichtig, zu wissen: Trotz offiziellen Beginns am 1. September können sie im Herbst noch jederzeit eine Ausbildung starten.

