Wenn jede zweite Lehrstelle leer bleibt

IHK-Firmen und Handwerk suchen im Landkreis Lindau händeringend nach Nachwuchs. Welche Branchen besonders betroffen sind und warum das auch eine Folge der Pandemie ist.

05.10.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Vier Wochen nach dem offiziellen Ausbildungsbeginn gibt es in vielen Betrieben bedrückte Mienen. Denn sowohl im Handwerk wie auch in IHK-Firmen sind im Kreis Lindau viele Lehrstellen unbesetzt geblieben. Zwar weisen Experten immer lauter auf die Rezession der deutschen Wirtschaft hin. Doch junge Mitarbeitende brauchen Gewerbe und Handwerk dennoch. Und zwar dringend.

120 neue Ausbildungsverträge sind bisher bei der Lindauer Handwerkskammer eingegangen. Kreishandwerksmeister Jan Coenen hofft, dass die Zahl noch steigt. Schließlich haben vor einem Jahr rund 160 junge Leute eine Lehre im Handwerk begonnen.

IHK-Regionalberaterin Annalena Haußer kann da etwas beruhigter durchatmen: Nach ihren Unterlagen sind im Spätsommer im Kreis Lindau 274 Schulabsolventen in ihre Berufsausbildung gestartet. Das entspricht in etwa der Zahl des Vorjahres.

Firmen brauchen mehr Nachwuchs

Das Problem dabei: Eigentlich bräuchten Unternehmen und Betriebe deutlich mehr Nachwuchs. Zwar bleibt die Wirtschaft deutschlandweit hinter ihren Erwartungen zurück. Aber viele Firmen kämpfen dennoch mit Personalsorgen. „Neue Mitarbeiter – das geht im Handwerk nur über Ausbildung“, zeigt sich Coenen überzeugt. Jeder dritte der knapp 1300 Handwerksbetriebe im Kreis Lindau könnte ausbilden. Doch viele warten vergeblich auf Bewerbungen.

Von „guten Zahlen“ bei den neuen Ausbildungsverträgen spricht der Kreishandwerksmeister im Bereich Kfz und Zimmerer. Das sind nach Aussage von Berufsberaterin Marie Lehr Berufe, die auf der Wunschliste der Schulabsolventen auch im Jahr 2023 ganz oben stehen. Handel, Fachinformatiker und kaufmännische Berufe in der Industrie erachten junge Leute ebenfalls als interessant.

Eine Lehre als Bäcker oder Friseurin? Coenen: „Da gibt es kreisweit derzeit jeweils nur einen neuen Ausbildungsvertrag.“ Nicht nur für den Kreishandwerksmeister ist das eine Folge der Pandemie: „Es ist das dritte Jahr, in dem sich so gut wie niemand fürs Friseurhandwerk interessiert.“

Auch die Teamleiterin der Berufsberatung sieht den Ausbildungsmarkt pandemiegeprägt. Immerhin habe ihr Team in diesem Sommer mit 315 Berufsanfängern rund ein Sechstel mehr Bewerberinnen und Bewerber erfolgreich betreut. Lehr spricht dabei von einem „bunt gemischten Feld“. Zu den Schulabgängern gehören auch junge Leute, die ein Berufsvorbereitungsjahr absolviert haben, und solche, die ihre erste Lehre abgebrochen haben.

Warum viele noch nicht ausbildungsreif sind

Die Berufsberaterin erlebt aber auch, dass viele trotz Abschlusszeugnis „einfach noch nicht ausbildungsreif sind“, wie es Lehr formuliert. Das betrachtet sie als klare Spuren der Pandemie. Die hat nach ihren Worten nicht nur die Berufsorientierung erschwert bis unmöglich gemacht, weil es beispielsweise keine Praktika während der Schulzeit gegeben hat.

Sie verweist außerdem auf die soziale Komponente: „Lockdowns, Homeschooling, zeitweise keinerlei Kontakte nach außen - das alles hat bei vielen Jugendlichen zu einem deutlich gesunkenen Selbstbewusstsein geführt.“ Mit der Konsequenz, dass etwa im Mittelschulbereich ein nicht unerheblicher Teil lieber noch im vertrauten Umfeld der Schule bleibe. Und dort versuche, einen besseren, höheren Schulabschluss zu erreichen: „In der Hoffnung, dass sie dann leichter einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf erhalten.“ Oder dann sogar ein Studium an einer Hochschule zu beginnen, wenn der Weg zum Fos-Abitur geklappt hat.

So erklärt sich Lehr, wieso mehr als die Hälfte jener 666 freien Ausbildungsplätze, die Firmen aus dem Kreis Lindau der Berufsberatung gemeldet hatten, zum 1. Oktober noch immer nicht besetzt sind. „Dabei suchen die Betriebe händeringend nach Azubis.“

Diese Aussage unterstreichen IHK und Handwerk. Haußer verweist auf eine aktuelle Umfrage, wonach in Handel, Transport/Logistik, Industrie jeder zweite, im Gastgewerbe so Haußer, gar zwei von drei Ausbildungsplätzen nicht besetzt werden können. Das treffe auch auf Schwaben, auf den Kreis Lindau zu: „Es gibt in diesen Bereichen oftmals keine geeigneten Bewerbungen.“

Immer öfter würden sowohl im Handwerk als auch im gewerblichen Bereich deshalb auch Jugendliche als Azubis eingestellt, die einiges an Unterstützungsbedarf haben, damit sie beispielsweise den Berufsschulstoff schaffen. „Die assistierte Ausbildung der Arbeitsagentur ist dabei ein wichtiges Instrument“, sagt die IHK-Fachfrau.

Die Berufsberaterin hingegen hört immer wieder, dass Firmen Smartphone, Fahrrad oder auch einen Mopedführerschein als Lockmittel einsetzen, um Auszubildende zu bekommen. „Ob das wirklich gut ist?“, fragt sich Lehr – angesichts dessen, dass auch im Kreis Lindau gut jeder Fünfte seine Ausbildung doch vorzeitig abbricht.