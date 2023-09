Schmugglerlauf in Oberreute soll Erlebnis für alle Altersklassen bieten

Wann die Sportveranstaltung des SV Oberreute geplant ist, was sie besonders macht und wo sich Interressierte anmelden können

17.09.2023 | Stand: 16:03 Uhr

Auf eine gelungene Premiere folgt in den meisten Fällen eine Neuauflage. Das gilt auch für den Schmugglerlauf des SV Oberreute. Nachdem im Vorjahr trotz bescheidener Wetterprognose exakt 101 Sportlerinnen und Sportler teilgenomen hatten, geht er 24. September zum zweiten Mal über die Bühne.

„Es ist eine ganz entspannte Veranstaltung“, sagt Vereinsvorsitzender Martin Höbel. Denn es gibt keine Zeitmessung. Es geht nicht um Bestzeiten oder Platzierungen. Stattdessen steht das „Laufen als Erlebnis“ im Vordergrund.

Dieses Rezept ist im reichhaltigen Breitensportangebot des SV Oberreute nicht neu. Die Verantwortlichen hatten im Jahr 2011 den „Walk & Run for Fun“ aus der Taufe gehoben. Nach der Corona-Pause wurde er im Jahr 2022 wieder ins Leben gerufen. Im gleichen Stil, nur unter neuem Namen.

Woher der Schmugglerlauf seinen Namen hat

„Schmugglerlauf“ heißt er seitdem deshalb, weil ein Teil der Strecke über den Schmugglerpfad führt, einem Erlebnis-Wanderweg ins benachbarte Vorarlberg, den es seit elf Jahren gibt und der nicht nur bei Wanderern, sondern auch bei Hobbysportlern beliebt ist.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an klassische Läufer als auch an Nordic Walker. Gemeinsamer Start aller Gruppen ist am Sonntag, 24. September, um 13 Uhr an der Turnhalle Oberreute.

Zur Auswahl stehen verschiedene Strecken, die zwischen sechs und 13 Kilometer lang sind. Die Routen für die Nordic Walker sind ausgeschildert. Der Ausdauersport mit den Stöcken ist seit rund 20 Jahren aus dem Westallgäu nicht mehr wegzudenken. Die schwungvollen Bewegungen regen unter anderem den Stoffwechsel an, stärken die Knochen und beanspruchen dabei rund 90 Prozent der Körpermuskulatur.

Geführte Gruppen für Trailrunner

Für die Trailrunner gibt es geführte Gruppen. Einige der Top-Läufer des Vereins werden laut Höbel als Guides im Einsatz sein, zum Beispiel Simon Fischer, Jakob Milz – und möglicherweise auch Luca Hilbert, der in diesem Sommer praktisch alle Läufe gewonnen hat, bei denen er gestartet ist; darunter den Kugelberglauf in Maierhöfen, den Altstadtlauf in Wangen und den Hochgratlauf.

Die kleine Runde führt zum Kalten Brunnen, die große in Richtung Hochsträß. An der Verpflegungsstelle gibt es Getränke, Obst und Kuchen für die Teilnehmer gratis. Und jeder, der dort seine Starterkarte abstempeln lässt, nimmt an einer Tombola teil.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Kooperation mit der Raiffeisenbank Westallgäu: Für die ersten 100 Kunden, die sich anmelden, bezahlt sie die Startgebühr.