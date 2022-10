Autofahrer halten sich nicht an Brückensperrung auf der B32 bei Hergatz

Die B32-Brücke über die Leiblach ist für ein Dreivierteljahr in eine Richtung gesperrt. Das beachten aber längst nicht alle. Die Polizei war schon vor Ort.

02.10.2022 | Stand: 07:54 Uhr

Die Erneuerung der Leiblachbrücke in Wigratzbad führt über mehrere Monate zu starken Verkehrsbehinderungen. Nur noch in Richtung Süden, also von Hergatz kommend Richtung Opfenbach, dürfen Kraftfahrzeuge die Brücke passieren. Eine Ampel ist derzeit installiert, um in der Gegenrichtung Rettungsfahrzeuge und Busse durchzulassen.

Für alle anderen Fahrzeuge ist die Straße in Richtung Hergatz gesperrt. Weil dies offenbar nicht alle Verkehrsteilnehmer beachten, war die Polizei Lindenberg bereits vor Ort und hat Verwarnungen ausgesprochen. Sie wird auch weiterhin ein Auge auf die Sperrung haben. Die Umleitung in Richtung Hergatz und Wangen ist über Meckatz, Zwiesele und Wohmbrechts eingerichtet. Nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Kempten dauert die Baumaßnahme ein Dreivierteljahr.