B308: Mittwoch startet der zweite Bauabschnitt

Baustelle auf der B308: Die Arbeiten auf der Alpenstraße hinken dem Zeitplan hinterher. Am Mittwoch startet nun der zweite Bauabschnitt.

11.08.2023 | Stand: 16:21 Uhr

Etwa eine Woche hinken die Bauarbeiten auf der B308 zwischen dem Kreisverkehr Auers und Oberreute inzwischen hinterher. Nächste Woche Mittwoch, 16. August, soll dann der zweite Bauabschnitt starten. Das regnerische Wetter hat zu den Verzögerungen geführt. Denn ist es zu nass, kann nicht asphaltiert werden.

Arbeit an Kreisverkehren Auers und Simmerberg abgeschlossen

Auf dem Abschnitt der Alpenstraße wird der Deckenbelag erneuert. Am Freitag, 11. August, konnten die Arbeiten an den beiden Kreisverkehren in Auers und Simmerberg abgeschlossen werden. Somit sind nun die Abfahren Richtung Lindenberg (Kreisel Auers) beziehungsweise Simmerberg (Kreisel Simmerberg) wieder frei. Gesperrt bleibt jedoch noch die Strecke zwischen den beiden Kreisverkehren. Hier stehen laut Projektleiter Paul Hill noch Markierungsarbeiten an.

Zweiter Abschnitt startet am Mittwoch

Am Mittwoch beginnen dann die Arbeiten auf dem Abschnitt zwischen Simmerberg und Oberreute. Zunächst wird auch hier bei einer halbseitigen Sperrung gearbeitet. Der Verkehr wird zunächst Richtung Simmerberg an der Baustelle vorbeigeleitet, die Gegenrichtung über Trogen und Oberschweinhöf umgeleitet. Anfang September wird der Abschnitt dann für zehn Tage voll gesperrt.

Wie berichtet, saniert das Staatliche Bauamt auf der Alpenstraße den 5,5 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Auers und Oberreute, außerdem entsteht eine Linksabbiegespur nach Ellhofen. Läuft alles nach Plan, ist die Straße bis zum 16. September wieder frei befahrbar.





