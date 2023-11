Autofahrer schläft am Steuer ein - und kommt kurz vor Baum zum Stehen

In der Nähe von Lindau kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und bleibt kurz vor einem Baum stehen. An dem Fahrzeug entstehen 35.000 Euro Schaden.

20.11.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Ein 46-jähriger Mann ist in der Nähe von Lindau beinahe in einen Baum gefahren, weil er hinter dem Steuer eingeschlafen war. Laut Polizei war der Autofahrer am Sonntag auf der B31 von Baden-Württemberg in Richtung Lindau unterwegs, als sein Auto kurz nach Rickatshofen auf die Gegenspur geriet.

Auto kommt bei Lindau von B31 ab - 35.000 Euro Schaden

Anschließend fuhr es durch einen Grünstreifen und kam kurz vor einem Baum zum Stehen. Der 46-Jährigen wurde nach Angaben der Beamten nicht verletzt.

Am Auto entstand ein geschätzter Schaden von 35.000 Euro. Die Fahrzeugfront wurde laut einem Polizeisprecher erheblich durch einen Zaun beschädigt, der auf dem Grünstreifen stand.

Mehr Nachrichten aus Lindau, Weiler und dem Westallgäu lesen Sie hier.