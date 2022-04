Autofahrer gerät auf der B31 bei Lindau in den Gegenverkehr - Lkw-Fahrer verhindert Schlimmeres

Auf der B31 bei Lindau hat es einen Unfall gegeben. Ein Autofahrer kam wohl wegen Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn. Ein Lkw-Fahrer verhinderte Schlimmeres.

17.04.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Auf der B31 bei Lindau kam es vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, ist ein 82-jähriger Autofahrer am Samstagnachmittag auf die linke Fahrbahnseite in den Gegenverkehr geraten. Dabei kam ihm ein Sattelschlepper entgegen. Der Lkw-Fahrer konnte gerade noch ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens kam es während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge zu einem Stau.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Westallgäu sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Westallgäu".