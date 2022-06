Ein Toter und drei Verletzte nach schwerem Unfall auf der B32 bei Weingarten

Bei einem schweren Unfall auf der B32 bei Weingarten im Landkreis Ravensburg ist am Sonntag ein Autofahrer gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt.

13.06.2022 | Stand: 07:47 Uhr

Bei einem schweren Unfall auf der A32 bei Weingarten (Landkreis Ravensburg) am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer gestorben. Drei weitere Menschen wurden verletzt, teilt die Polizei mit. Bei einem Überholmanöver auf der Bundesstraße zwischen Weingarten und Staig sind ein 72-jähriger Autofahrer und ein 66-jähriger Autofahrer frontal zusammengestoßen.

Unfall auf der B32 bei Weingarten: Ein Toter und drei Verletzte

Zwei nachfolgende Fahrzeuge wurden durch die über die Fahrbahn schleudernden Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Der 66-jährige Fahrer ist an den Folgen des Unfall gestorben. Der 72-Jährige wurde mittelschwer verletzt. In einem anderen Auto wurden der 21-jährige Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 26-jährige Fahrer des vierten beteiligten Autos blieb unverletzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der folgenden Unfallaufnahme, bei der ein Unfallgutachter hinzugezogen wurde, musste die B32 bis 22 Uhr voll gesperrt werden. Neben einem Hubschrauber waren drei Notärzte, zwei Rettungswagen und die freiwillige Feuerwehr an dem Einsatz beteiligt. der Gesamtschaden liegt laut Polizei bei rund 70.000 Euro.

