Brand in Bad Waldsee: Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Die Polizei ermittelt nach dem Brand in einer Wohnung in Bad Waldsee wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Sie hat einen Verdächtigen im Fokus.

08.12.2022 | Stand: 15:57 Uhr

Nach dem Brand in einer Wohnung an der Steinstraße in Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) ermittelt die Polizei nun gegen den Bewohner. Der 29-Jährige soll laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg das Feuer in seinem Zimmer selbst gelegt haben.

Mann zündet Möbelstücke in der Mitte seiner Wohnung an

Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete der Bewohner mehrere Möbelstücke in der Mitte des Raums an und verließ anschließend die Wohnung, um einen Feuerlöscher zu holen. Da jedoch seine Wohnungstür zugefallen war, konnte er nicht mehr zurück in die Wohnung. Er versuchte, die Tür aufzubrechen, was ihm laut Polizei aber nicht gelang.

Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Mordes

Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht und die Polizei ermittelt hatte, richtet sich nun der Verdacht gegen den 29-Jährigen. Die Beamten ermitteln gegen ihn wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Denn zu der Zeit, als er das Feuer gelegt hatte, waren mehrere Menschen in dem Haus, einige von ihnen schliefen bereits.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der 29-Jährige am Mittwochnachmittag beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl erlassen und der 29-Jährige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

