Badeverbot im Waldsee: Das müssen Sie über Blaualgen wissen

Der Lindenberger Bürgermeister hofft auf baldiges Ende der Algenblüte am Waldsee. Welche Gründe es für die massenhafte Vermehrung geben kann.

12.10.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Bürgermeister Eric Ballerstedt hofft auf ein baldiges Ende der Algenblüte am Waldsee. „Wir hoffen, dass das Thema bald erledigt ist“, sagte er im Bauausschuss am Mittwochabend. Seit dem Tag gibt es ein Badeverbot in dem See. Nachfolgend ein Überblick.

Warum kommt es gerade jetzt zu der Algenblüte?

Blaualgen treten vor allem in stehenden und nährstoffreichen Gewässern auf. Ihre Verteilung im Waldsee ist laut Landratsamt vorrangig abhängig von der Strömung und dem Wetter. „Langanhaltend hohe Temperaturen, viel Sonnenschein und geringe Windbewegungen fördern das Algenwachstum“, teilt das Landratsamt auf Anfrage mit. So würden die aktuell ungewöhnlich hohen Temperaturen dazu beitragen, dass die Blaualgen aufblühen. Ein Biologe hatte im Nachgang der Algenblüte im Jahr 2017 vor allem Phosphor als Ursache ausgemacht, das über Zuläufe in den See kommt. Als nicht zu unterschätzende Quelle nannte er aber auch den Kot von Enten.

Wann sind die Algen diesmal aufgetaucht?

Offenbar haben sie Bürger bereits am Wochenende bemerkt. Am Montag bestätigte sich der Verdacht, nachdem der Bauhof Proben entnommen hatte. Mittlerweile ist sie unübersehbar. „Es hat klein angefangen, dann den ganzen See erfasst“, sagte Ballerstedt mit Blick auf die sehr schnelle Vermehrung der Bakterien.

Was sind Blaualgen überhaupt?

Keine Algen. Der Begriff ist gleich in zweifacher Hinsicht irreführend. Eigentlich handelt es sich um Cyanobakterien, die sich sehr stark vermehren. Blau sind sie auch nicht: Die Cyanobakterien sind grün mit einem leichten Stich ins bläuliche. Deshalb ist der Waldsee in den Uferbereichen teils intensiv grün gefärbt.

Wie gefährlich sind die Bakterien?

Ein Kontakt mit ihnen kann gesundheitsgefährdend sein. Bestimmte Arten der Cyanobakterien bilden ein Toxin, das zwei Angriffspunkte hat: die Haut und den Magen-Darm-Trakt. Entsprechend kann es nach Angaben des Gesundheitsamtes bei Berührungen zu Ausschlägen kommen. Wer größere Mengen Wasser schluckt, bekommt es unter Umständen mit Durchfall und Erbrechen zu tun. Kinder sind davon besonders betroffen. Ähnliches gilt für Hunde. Sie sollten kein Wasser aus dem See trinken, vor allem keine größeren Mengen. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums sind heuer an anderen Orten bereits Hunde gestorben, nachdem sie Wasser aus einem betroffenen Gewässer getrunken hatten.

Lesen Sie auch: Krebspest am Alatsee ausgebrochen - so sieht es vor Ort aus

Was sind die Folgen der Algenblüte?

Außer dem Badeverbot gibt es erst mal keine. Klar ist für den Bürgermeister: „Es wäre schlimmer gewesen, wenn es zu Beginn der Sommerferien gewesen wäre.“ Genau so war es im Jahr 2017. Damals gab es während der ganzen Sommerferien ein Badeverbot im Waldsee. Die Blaualgen waren damals Thema des Jahres in Lindenberg.

Tauchen die Blaualgen auch an anderen Orten auf?

Ja. Blaualgenalarm hat es heuer an einigen Seen in Deutschland gegeben. Unter anderem an der fränkischen Seenplatte, wo Cyanobakterien in den vergangenen Jahren bereits mehrfach aufgetaucht sind. Badeverbot gab es auch an einem Baggersee bei Babenhausen im Unterallgäu – nach 2020 bereits zum zweiten Mal. Laut Bayerischem Gesundheitsministerium nehmen die Probleme landesweit zu. Cyanobakterien gehören offenbar zu den Gewinnern des Klimawandels. So waren im vergangenen Jahr 30 von 370 ausgewiesen Badegewässern in Bayern zeitweise betroffen. In den beiden Jahren zuvor war das nur bei 23 beziehungsweise zwälf Gewässern der Fall.

Wie lange dauern Algenblüten?

Die Stadt hofft auf ein baldiges Ende. Die Bakterien sind auf Wärme und auf Sonnenlicht angewiesen. Weil ein Wetterumschwung angekündigt ist und es damit deutlich kälter werden wird, soll die Belastung des Sees mit den Bakterien bald enden. Das Gesundheitsamt entnimmt regelmäßig Proben und will nach eigenen Angaben das Badeverbot aufheben, sobald die Belastung es zulässt.

Kann die Algenblüte im nächsten Jahr wieder auftauchen?

Das ist völlig unklar, lässt sich aber wohl nicht ausschließen. Seit der Algenblüte 2017 herrschte diesbezüglich Ruhe. Der beauftragte Biologe wies allerdings schon 2018 darauf hin, dass sich Blaualgen-Dauerstadien im Sediment, also dem Grund des Waldsees, befinden. Sie könnten auch in zehn Jahren wieder zur Algenblüte führen, so der Fachmann damals.