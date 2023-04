Zwei Frauen alarmieren die Polizei - sind Bären in Vorarlberg aufgetaucht?

Spaziergängerinnen wollen zwei Tiere im Montafon gesehen haben. Wildbiologe hält ein Auftauchen der Tiere für wahrscheinlich.

20.04.2023 | Stand: 05:28 Uhr

Das Thema Bär sorgt in Vorarlberg für Gesprächsstoff. Zwei Spaziergängerinnen wollen am Mittwoch gegen 7.30 Uhr in Gortipohl zwei Tiere gesehen haben. Der Ort liegt im Bereich von Gaschurn, einem Bergdorf im Montafon, gut 90 Kilometer vom Westallgäu entfernt.

Bären brüllen und verschwinden im Wald

Die beiden Frauen waren auf einem Morgenspaziergang mit Hunden unterwegs. Am Waldrand bemerkten sie erst drei Rehe, die plötzlich in den Wald gerannt seien. Dann habe sie die Bären gesehen, schilderte eine der Spaziergängerinnen dem ORF. Die Bären seien stehengeblieben, hätten gebrüllt und seien dann wieder im dichten Wald verschwunden, so die Augenzeugin weiter. Die beiden Spaziergängerinnen flüchteten, suchten laut ORF Unterschlupf in einer Garage und meldeten sich dann bei der Polizei.

Ob es sich bei der Begegnung tatsächlich um Bären gehandelt hat, ist allerdings nicht zweifelsfrei sicher. Beamte der Polizeiinspektion Gaschurn haben mit Jägern in dem Gebiet eine Suche abgehalten. Dabei haben sie Abdruckspuren eines Tieres gesichtet. Ob es sich dabei um Spuren eines Bären gehandelt hat, ist nach Angaben der Polizei aber „zum jetzigen Zeitpunkt weder bestätigt noch ausgeschlossen“.

Unabhängig von dem Fall hält es der Wildbiologe des Landes Vorarlberg für wahrscheinlich, dass Bären früher oder später im Ländle auftauchen. „Sie werden sich weiter ausbreiten und auch bei uns auftauchen”, sagte Hubert Schatz bereits vor fünf Tagen gegenüber dem Online-Portal. Grund sei die hohe Zahl an Bären in Südtirol . Die stark gewachsene Population zwinge Tiere zur Abwanderung, so Schatz.