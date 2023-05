Bahn erneuert Gleise zwischen Lindau und Hergatz

Die Bahn baut im Westallgäu: Zwischen Lindau und Hergatz erneuern Arbeiter Gleise. Was das für den Verkehr und die Anwohner bedeutet.

31.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die DB Netz AG, die verantwortlich für die Schieneninfrastruktur ist, erneuert zwischen Hergatz und Lindau Gleise. Die Arbeiten dauern noch bis zum 1. November, teilt das Unternehmen mit.

Die Bauarbeiten seien zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich. An der Strecke werde nicht nur tagsüber, sondern auch nachts sowie an Sonn- und Feiertagen gearbeitet. Damit wolle man die Bauzeit möglichst kurz und die Beeinträchtigungen für den Eisenbahnverkehr und die Umgebung so gering wie möglich halten.

„Wir sind bemüht, Behinderungen und Belästigungen möglichst gering zu halten, und hoffen auf Verständnis und Toleranz der Anwohner bei der Abwicklung der Baumaßnahme“, heißt es. Trotzdem weise die DB Netz AG darauf hin, dass Anwohner während dieser Arbeiten in ihrer Nachtruhe gestört werden können. Außerdem komme es zu erhöhter Schall- und Staubemission.

Deutsche Bahn: Teilweise Sperrung von Bahnübergängen

Die Baustelle befindet sich zwischen Hergatz und Lindau zwischen Egenwatt, Weißensberg, (Kilometer 139,77) und dem Gleisdreieck Lindau (Kilometer 151,94). Während die Gleise erneuert werden, werden sie gesperrt. Um die Strecke abzusichern, wird außerdem noch ein automatisches Warnsystem mit Warnhörnern mit Licht und Schall eingesetzt. Außerdem werden betroffene Bahnübergänge teilweise für den Straßenverkehr gesperrt.

