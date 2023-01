Bahn meldet Behinderungen auf der Strecke zwischen Kempten und Lindau

Warum und wie lange es auf der Linie Verspätungen und Ausfälle kommt und welcher Abschnitt verstärkt betroffen ist.

04.01.2023 | Stand: 17:49 Uhr

Voraussichtlich bis Ende Januar gibt es auf der Bahnstrecke Kempten-Lindau-Reutin Beeinträchtigungen. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn kommt es zu Verspätungen und Teilausfällen.

Der Grund dafür ist eine Reparatur an der Strecke zwischen den Ortschaften Hergatz und Röthenbach, weshalb der betroffene Streckenabschnitt für Züge in der Zeit nur eingleisig befahrbar ist. Folglich ist zuletzt zum Beispiel der Halt in Hergatz teilweise ausgefallen.

Detaillierte Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Reisende in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de.