Wie geht es weiter mit den früheren Bahnhöfen im Landkreis Lindau? Der Freistaat finanziert Planungen. Ob sie reaktiviert werden, entscheidet sich danach.

10.05.2022 | Stand: 10:02 Uhr

In die Diskussion um die Wiederbelebung früherer Bahnhöfe im Landkreis Lindau kommt etwas Bewegung. Der Freistaat wird zumindest die Planung finanzieren. Das hat Verkehrsminister Christian Bernreiter in einem Brief an Landrat Elmar Stegmann angekündigt. Ob die Haltepunkte dann auch eröffnet werden, ist allerdings weiter unklar.

