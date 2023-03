Bahnhof in Wasserburg bietet seit zehn Jahren Platz für Kultur

2013 hat sich der Kunstverein Wasserburg des alten Zughaltepunkts angenommen. Daraus wurde die Erfolgsgeschichte „KUBA“.

28.03.2023 | Stand: 11:46 Uhr

Es ist noch gar nicht so lange her, da gab der Bahnhof Wasserburg kein schönes Bild ab: Das Gebäude war verwaist und ungepflegt. Vor knapp zehn Jahren sollte sich das ändern. Im Juli 2013 gründete sich der Kunstverein Wasserburg. In einer Pressemitteilung schildert der Verein die Geschichte des Kunstbahnhofs Wasserburg.

