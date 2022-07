In der Lindenberger Straße in Weiler soll dagegen ein Bauwerk aus Beton entstehen. Welche Überlegungen zu den Entscheidungen geführt haben.

22.07.2022 | Stand: 16:50 Uhr

Für gleich zwei Brückenbauwerke in Weiler, die den Gemeinderat und den Bauausschuss seit Jahren beschäftigt haben, scheinen jetzt Lösungen gefunden. Die Brücke „Am Wehr“ in der Hausbachklamm soll nun aus Holz entstehen. Und die marode Brücke über die Rothach in der Lindenberger Straße soll einem Betonneubau weichen. Für beide Projekte hat der Bauausschuss jetzt grünes Licht gegeben.

