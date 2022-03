Zwei Bauernfamilien aus Heimenkirch haben gewohnte Wege der Milchviehwirtschaft verlassen. Was sie anders machen und was sie zum Umdenken brachte.

28.03.2022 | Stand: 14:52 Uhr

Es geht ihnen um Verantwortung. Für die Kühe, die ihr Bestes – die Milch – geben, und für die Kälber, die dafür jährlich auf die Welt kommen. Weil die Bauernfamilien Kempter in Heimenkirch-Oberhäuser und Kohler in Wolfertshofen bis zuletzt Verantwortung für ihre Tiere tragen möchten, haben sie auf ihren Bioland-Höfen Abläufe geändert, die in der Milchviehwirtschaft sonst üblich sind. Und sie sind zu Direktvermarktern geworden.