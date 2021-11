Bauhöfe und Straßenmeisterei im Westallgäu bereiten sich auf den Winter vor. Warum Beschwerden über ungeräumte Straßen vorprogrammiert sind.

07.11.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Streukisten stehen an den Wegen, Schneepfähle am Straßenrand und die Schneepflüge in ihren Garagen. Stadt und Gemeinden im Westallgäu sind bereit für den Winter. Die Leiter von Bauhöfen und der Straßenmeisterei erklären, wie sie die Arbeit in den kalten Monaten vorbereiten.