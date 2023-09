Vollsperrung wird aufgehoben: Wann die Alpenstraße wieder frei ist

Von Juli an wurde an der B308 zwischen Auers und Oberreute der Belag erneuert. Nun neigen sich die Bauarbeiten dem Ende zu.

20.09.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Autofahrer haben bald wieder freie Fahrt: Am Mittwoch, vermutlich am frühen Abend, wird das Staatliche Bauamt Kempten die Vollsperrung auf der B308 zwischen Simmerberg und Oberreute aufheben. Das teilte Projektleiter Paul Hill am Dienstag auf Nachfrage mit.

Bis dahin stehen noch Restarbeiten am Bankett und an Markierungen an. Letztere könnten in den kommenden Tagen noch für leichte Einschränkungen sorgen, sagt Hill, eine Vollsperrung der Alpenstraße ist jedoch nicht mehr nötig.

Wie berichtet, wurde von Juli an der 5,5 Kilometer lange Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr in Auers und Oberreute in zwei Abschnitten saniert. Zudem entstand unweit des Kreisels eine neue Abbiegespur nach Ellhofen. Insgesamt kostet das Projekt etwa zwei Millionen Euro.