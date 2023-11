Lehmbrocken löst sich an Baustelle und fällt auf Bauarbeiter in Graben

Ein Lkw fährt bei Sigmarszell (Landkreis Lindau) auf eine Baustelle. Dadurch löst sich ein Lehmbrocken, der in eine Grube fällt. Dort arbeiten zwei Männer.

Ein Bauarbeiter ist bei einem Arbeitsunfall am frühen Donnerstagnachmittag in Sigmarszell (Landkreis Lindau) schwer sowie ein anderer leicht verletzt worden. Die beiden verlegten laut Polizei Kabel an der Bundesstraße 308 zwischen den Weilern Geislehen und Emsgritt.

Um die neuen Erdkabel zu verlegen, hoben die Bauarbeiter einen etwa zehn Meter langer und zwei Meter tiefer Graben direkt neben der Asphaltdecke aus. Darum war der Streckenabschnitt der B308 zu der Zeit nur einspurig befahrbar.

Lkw fährt auf Baustelle, Lehmbrocken löst sich und fällt in Graben

Ein Lkw mit einem Gewicht von etwa 14 Tonnen fuhr gegen 12.25 Uhr auf den gesperrten Teil der Fahrbahn, der dort berechtigt im Rahmen der Bauarbeiten unterwegs war. Offenbar wegen des Gewichts des Lasters löste sich ein größerer Lehmbrocken aus dem Straßenunterbau und fiel in den Graben.

Brocken trifft Bauarbeiter am Oberkörper: schwer verletzt

Im Graben befanden sich in dem Moment die beiden Bauarbeiter. Der große Brocken traf den 46-Jährigen im Bereich des Oberkörpers. Der Mann wurde dadurch schwer verletzt, der andere Arbeiter leicht.

Dieser Lehmbrocken traf den 46-jährigen Bauarbeiter am Oberkörper. Von dem Brocken sind nach der Befreiung allerdings nur die Reste übrig. Bild: Davor Knappmeyer

Rettungshubschrauber bringt 46-Jährigen in Klinik

Umstehende befreiten den 46-jährigen Arbeiter von dem Brocken und leiteten die Rettungskette in Gang. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein anderes Krankenhaus.

Kripo ermittelt: Wer war für die Absicherung zuständig?

Der ausgehobene Graben war nach Polizeiangaben bei dem Arbeitsunfall allerdings nicht gegen Einsturz oder ein Abrutschen von Erdreich gesichert. Die Kriminalpolizei Lindau ermittelt daher, wer die Verantwortung für die Absicherung der Baustelle hatte und wie dies konkret hätte ausgeführt werden müssen.

