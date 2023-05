Auf der „Sonne“-Baustelle in Heimenkirch „rumpelt’s“

Der Gemeinderat Heimenkirch verfolgt den Fortgang des Großprojekts genau. Was dort derzeit gut läuft und wo es Probleme gibt.

02.05.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Der Gemeinderat Heimenkirch möchte künftig einmal im Monat die „Sonne“-Baustelle in Augenschein nehmen. „Es ist gut, wenn wir das eng begleiten“, sagt Bürgermeister Markus Reichart. „Bei einer so komplexen Baustelle rumpelt’s auch mal.“ Bei einem Ortstermin waren dem Gremium einige Dinge aufgefallen. Ihre Fragen beantworteten bei der Gemeinderatssitzung zwei Vertreter des Münchner Büros Schürmann Dettinger Architekten, die per Video zugeschaltet waren, sowie Christopher Heinz aus Isny, der als Bauleiter fungiert und persönlich anwesend war. Zunächst aber hatte Anton Volkwein, Geschäftsstellenleiter der Marktverwaltung, eine gute Nachricht parat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.