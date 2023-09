Darum war Markus Söder bei den Apfelbauern in Nonnenhorn

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder war zu Gast bei den Apfelbauern am Bodensee. Unter anderem äußert er sich dabei zu einem Gerücht in Nonnenhorn.

07.09.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Die Stimmung unter den Apfelbauern am Bodensee ist getrübt. Steigende Produktionskosten und die Debatte um weniger Pflanzenschutz machen ihnen zu schaffen. Doch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versprüht an diesem Morgen gute Laune. Er ist zur Eröffnung der Apfelsaison an das bayerische Bodenseeufer gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.