Behörde bremst Stadt aus: Wieso die große Ampel-Lösung in Lindenberg nicht kommt

Lindenberg bekommt zwei Fußgängerampeln. Der Stadtrat hatte sich noch mehr erhofft. Was das Staatliche Bauamt sagt und wie es in Sachen Kreisverkehr weitergeht.

25.01.2023 | Stand: 19:42 Uhr

Die große Lösung kommt nicht. Zumindest vorerst. Das Staatliche Bauamt Kempten hat den Hoffnungen des Stadtrates auf eine große Ampel-Lösung an der Einmündung von der Hauptstraße in die Austraße eine Absage erteilt. Das hat Lindenbergs Bürgermeister Eric Ballerstedt im Gremium bekannt gegeben. Was die Behörde dazu sagt – und wie es in Sachen Kreisverkehr weitergeht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.