Bei einem großen Blackout profitiert das Westallgäu von der Nähe zu Vorarlberg

Bei einem großen und längerfristigen Stromausfall im Landkreis Lindau würde innerhalb von 24 Stunden Strom aus Vorarlberg fließen. Woran das liegt.

06.10.2022 | Stand: 22:01 Uhr

Auf einen Blackout, also einen großflächigen und längerfristigen Stromausfall, ist der Landkreis Lindau nicht vorbereitet. Das hat Eric Jahn, der zuständige Geschäftsbereichsleiter vom Landratsamt Lindau, kürzlich den Landkreis-Bürgermeistern gegenüber eingeräumt. Dabei sieht inzwischen sogar die EU-Kommission die Gefahr, dass ein solcher Blackout in diesem Winter eintritt. Aufgrund der europaweiten Vernetzung der Stromnetze wäre davon möglicherweise auch der Landkreis Lindau betroffen – allerdings wohl nur für zwölf bis maximal 24 Stunden, wie die Illwerke VKW klar machen.

Vor wenigen Tagen haben die Illwerke VKW im Internet auf dem Portal Youtube ein Video veröffentlicht, das sich dem Thema auf sachliche Weise annimmt. „50 Hz“ ist der Titel des Videos – und dieser nimmt Bezug auf die in Europa gängige Stromfrequenz von 50 Hertz. Sie gilt es zu halten, machen die Experten der Vorarlberger Stromgesellschaft deutlich, da hiervon das Funktionieren von Geräten und Maschinen abhängig ist.

Überlastung des Stromnetzes als größte Gefahr

Die größte Gefahr dabei ist eine Überlastung des Stromnetzes: Kann die Nachfrage durch Betriebe und Privathaushalte nicht mehr durch eine ausreichende Stromerzeugung gedeckt werden, sinkt die Frequenz. Tut sie dies auf unter 47,5 Hertz, löst dies eine automatische Schutzabschaltung der Kraftwerke aus – es kommt zum Stromausfall und aufgrund der Vernetzung zum Blackout. Schon heute spielen die Illwerke VKW mit ihren Pumpspeicherkraftwerken eine große Rolle im europäischen Verbund. Sie können kurzfristig Strom liefern und so die Versorgung sicherstellen, wenn beispielsweise erneuerbare Energien wie Photovoltaik- oder Windanlagen ausfallen oder zu wenig Strom produzieren. Das trägt zur Frequenz-Stabilisierung bei.

Die Kraftwerke der Illwerke VKW haben aber noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil beispielsweise gegenüber Kernkraftwerken: Sie sind schwarzstartfähig. Das bedeutet, dass die Kraftwerke auch ohne externen Strom wieder starten können. Daher sehen die Verantwortlichen der Illwerke VKW für den Fall eines Blackouts die Abkoppelung vom europäischen Stromnetz vor – Vorarlberg wird zur Strominsel. Nach und nach erfolgt dann die Aufschaltung der einzelnen Umspannwerke im Ländle, wobei Stromverbrauch und -erzeugung jeweils ausgeglichen sein müssen. Funktionieren alle Systeme, gibt es also nirgendwo Beschädigungen, „sollten wir das Land Vorarlberg in zwölf bis 24 Stunden wieder mit Strom versorgt haben“, sagt Klaus Pfefferkorn, der Leiter Energiewirtschaft bei Illwerke VKW ist.

Historisch bedingt gehört das Westallgäu zu Vorarlberg

Was das Video verschweigt: Hinsichtlich des Stromnetzes ist Vorarlberg etwas größer als in politischer Hinsicht. Denn historisch bedingt gehören auch der Landkreis Lindau und die Gemeinde Balderschwang zum Vorarlberger Übertragungsnetz. „Für das Westallgäu gelten also die gleichen Aussagen wie für Vorarlberg“, bestätigt der Leiter Kommunikation der Illwerke VKW, Andreas Neuhauser. Dabei gebe es keine Priorisierung, die an der deutschen Grenze halt mache, versichert er.

So kann es im Falle eines Blackouts dazu kommen, dass die über die E-Netze Allgäu, die Elektrizitätsgenossenschaften Röthenbach und Schlachters sowie die Stadtwerke Lindau versorgten Kunden recht schnell wieder Strom erhalten, während jenseits der Landkreisgrenzen die am deutschen Verteilnetz hängenden Kommunen noch dunkel bleiben. Da dies auf die Versorgung und das öffentliche Leben Einfluss hätte, empfiehlt auch Neuhauser die Beachtung von Zivilschutzhinweisen.

Tipps für den Fall eines Blackouts

Immer mehr Landkreise und Kommunen stellen Tipps für den Fall eines Blackouts zusammen. Die nachfolgenden Hinweise sind einem Faltblatt der Stadt Rosenheim entnommen.

Danach ist zu beachten, dass bei einem Blackout Licht, Telekommunikationsanlagen, Geldautomaten, Tankstellen, Lebensmittelgeschäfte, Trinkwasser, Kühlung und Heizung nicht zur Verfügung stehen. Daher sollte unter anderem für die Dauer von 14 Tagen Folgendes bevorratet werden: