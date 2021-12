Bei einem Spaziergang die Scheidegger Winterwelten erkunden

Bei den Scheidegger Winterwelten türmen sich Geschenke und zieht ein Hirsch die Sonntagskutsche. Aber bei einem Spaziergang es gibt noch viel mehr zu entdecken.

09.12.2021 | Stand: 05:41 Uhr

Weihnachtlich winterlich präsentiert sich Scheidegg seit ein paar Tagen. Bei einem kleinen Spaziergang lassen sich die Winterwelten problemlos entlang einer „Winterstraße“ erleben.

Im Pfarrer-Kneipp-Kurpark in Scheidegg gibt es einen Lichterwald und Märchenszenen

Im Pfarrer-Kneipp-Kurpark warten ein Lichterwald und Märchenszenen auf Familien, auf dem Kirchplatz ist in Buden eine Krippenausstellung zu sehen und vor dem Rathaus steht ein Tannenwäldchen mit alter Sonntagskutsche samt Hirsch als Zugtier. Gleich daneben können Kinder Briefe am himmlischen Postamt abgeben. (Lesen Sie auch: Ellhofer Advent: Am Mittwoch geht das erste Fenster auf)

Mystisch präsentiert sich die Landschaft rund um die Scheidegger Kurhausweiher

Etwas mystisch angehaucht zeigt sich die Landschaft rund um die Kurhausweiher. Dort werden Bäume in verschiedenste Farben getaucht, dazu steht im Theatron ein Geschenketurm. Ein Hingucker ist wie in den Vorjahren auch der Kreisverkehr am Ortseingang von Scheidegg, den der Verkehrsverein in Form eines beleuchteten Adventskranzes gestaltet hat.