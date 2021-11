Benefizkonzert in der Kirche: Stadtkapelle Lindenberg spielt für Flutopfer

Die Pfarrei Lindenberg und die Stadtkapelle sammeln Spenden in der Stadtpfarrkirche. Der Organisator hat Verwandte in Ahrweiler. Wie viel Geld das Konert eingebracht hat.

02.11.2021 | Stand: 05:34 Uhr

Lindenberg zeigt sich solidarisch mit der Überschwemmungsregion Ahrweiler: Die katholische Pfarrei St. Peter und Paul hat unter dem Motto „Für Euch, von uns“ ein Benefizkonzert mit der Stadtkapelle organisiert. Zwischen 160 und 180 Besucher fanden nach Schätzung von Initiator Klaus Brinz den Weg in die Stadtpfarrkirche.

Die Kapelle, für die es mit Ausnahme des Stadtplatzkonzerts im Juni der erste große Auftritt seit fast zwei Jahren war, spielte zum Anlass passende Stücke wie „Amazing Grace“, „Hallelujah“, „(Everything I Do) I Do It For You“ oder „Habanera“ aus der Oper „Carmen“. Am Mikrofon glänzten unter anderem die Solisten Rainer Duldner und Sara Kling.

Weitere Spenden aus Lindenberg für Ahrweiler angekündigt

Nach dem Konzert wurden die Instrumente zu Spendenkassen umfunktioniert – und insgesamt kamen so rund 3500 Euro zusammen. „Das ist nur ein Grundstock. Es kommen noch Privatspenden, die Summe wird noch steigen“, sagt Brinz, der Verwandtschaft im Ahrtal und so den Kontakt zum Kinderschutzbund Bad Neuenahr-Ahrweiler hergestellt hat. Mit dem Geld werden vier besonders betroffene Familien in der Überschwemmungsregion unterstützt.

Die Stadtkapelle Lindenberg um Artur Tronsberg hatte vor ein paar Jahren einmal einen Ausflugs ins Ahrtal gemacht, weshalb sie laut Brinz für das Benefizkonzert nicht lange überlegen musste. Auch Stadtpfarrer Joachim Gaida gab schnell grünes Licht.

