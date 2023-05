Tragischer Unfall: Baby stirbt nach Kollision mit Maishäcksler

In Berg bei Ravensburg ereignete sich am Mittwoch ein tragischer Unfall. Der Fahrer eines Maishäckslers übersah den Kinderwagen eines sechs Monate alten Babys.

04.05.2023 | Stand: 14:54 Uhr

Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Berg bei Ravensburg hat sich am Mittwoch ein tragischer Unfall ereignet, bei dem ein sechs Monate alter Säugling ums Leben kam. Die Polizei teilt mit, dass ein 30-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit einem Maishäcksler den hinter dem Fahrzeug abgestellten Kinderwagen, in dem das Baby lag, übersah.

Ein Kriseninterventionsteam ist im Einsatz

Bei der Kollision erlitt der Säugling schwerste Verletzungen, an denen er schließlich verstarb. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen. Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern derzeit an.

