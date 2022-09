Die Gestratzerin Pierrette Schröter fährt zwar selber auch noch Auto, für weitere Fahrten, wie beispielsweise in die Asklepios Klinik in Lindau, nutzt sie gerne das Bürgermobil und ist sehr froh, dass es diesen Dienst gibt. Fahrer Josef Fink hat sie schon öfter direkt an ihrer Haustür abgeholt.