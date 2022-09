"Hallo Papa, mein Handy ist kaputt": Wenn sich plötzlich Betrüger melden

Unbekannte Täter wollen bei unserem Autor fast 1500 Euro ergaunern. Der spielt zum Schein mehrere Tage lang mit. Wie sich der Betrug per WhatsApp entwickelt.

Die Nachricht besteht aus elf Worten, sie kommt nachmittags um 14.02 Uhr. „Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Handynummer“. Es ist der Beginn einer Kommunikation mit Betrügern, die sich über acht Tage hinzieht. Das Ziel der Unbekannten: eine vierstellige Summe zu ergaunern. Als „ganz typisch“ stuft Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, den Betrugsversuch ein. Deshalb geben wir ihn im Wortlaut wieder – ergänzt mit Erklärungen.

Die Nachricht löst Erstaunen aus. Unser Sohn würde das kaum so mitteilen. Wenn dann würde er die Nachricht in die Familiengruppe stellen und kaum in Verbindung mit einem Herzchen. Ein Betrugsversuch liegt nahe. Das klärt meine Frau parallel mit unserem Sohn per Festnetz. Viele Bürger erkennen solche Meldungen als das, was sie sind: ein Betrugsversuch. Für die Täter ist das Vorgehen trotzdem lukrativ. „Wenn pro Tag zwei, drei Fälle erfolgreich sind, lohnt es sich für sie“, sagt Stabik.

Bleibt die Frage, woher die Betrüger die Handynummer haben. Manche Nutzer, sagt die Polizei, gehen mit ihren Daten „freizügig“ um. Möglicherweise, sagt Stabik, werden auch die Shops renommierter Firmen gehackt.

Die Behörden haben zudem noch eine andere Vermutung: Anbieter mit Sitz im Ausland bieten ihre Waren mitunter auch deshalb günstig an, weil sie Daten ihrer Kunden verkaufen.

Polzei: Datenhandel im Darknet ist ein Massengeschäft

Sicher ist: Im Darknet werden ganze Datensätze angeboten. Je mehr es sind, desto günstiger wird die einzelne Nummer, je besser die Daten sind, desto teurer werden sie. 10.000 Euro für eine Million Sätze sind eine realistische Zahl. „Es ist ein knallhartes Massengeschäft“, sagt Stabik.

In meinem Fall bleibt es letztlich ein Rätsel, woher die Betrüger die Nummer haben. Nur ein sehr eingeschränkter Kreis hat sie: Kollegen, wenige berufliche Kontakte, grundsätzlich keine Firmen. Nur 21 Kontakte sind auf meinem Handy in WhatsApp gespeichert.

Ich nehme das Angebot zur Kommunikation an, will sehen, wie sich die Sache entwickelt.

Die Sprache ändert sich etwas: Am Anfang hat alles gepasst – gutes Deutsch, korrekte Kommasetzung. Jetzt schickt offenbar jemand Nachrichten, der des Deutschen nicht ganz so mächtig ist. Auch ein „Sie“ schleicht sich ein.

Die Vermutung: Es arbeiten mehrere Betrüger an dem Fall. Das ist laut Polizei durchaus wahrscheinlich. Fast immer ist der Betrug organisiert. Die Täter sitzen oft in Callcentern irgendwo im Ausland. „Der Mitarbeiter, der gerade Kapazitäten frei hat, nimmt sich der Sache an“, sagt Stabik.

Oft hätten die Betrüger zehn bis 20 Fälle parallel in Arbeit, je nachdem wie „fleißig“ sie sind. „Das kann auch im Schichtbetrieb erfolgen“, sagt Stabik. Und: „Das Ganze läuft hochprofessionell.“

Die Täter fallen nicht mit der Tür ins Haus. Es dauert etwas, bis sie konkret Geld fordern. 1480 Euro sollen es sein. Die Summe bewegt sich in dem bei diesen Fällen üblichen Rahmen. In der Regel fordern die Täter zwischen 800 und 4000 Euro, sagt Stabik. Summen, die zumindest manche Opfer schnell mal überweisen, ohne skeptisch zu werden. Es muss im Übrigen nicht immer um ein Handy gehen: Mitunter wollen die Betrüger Geld für einen defekten Laptop, einen Fernseher oder eine kaputte Waschmaschine. „In Frage kommen alle Geräte in dem Preisbereich“ (Stabik).

Auch eine Kontonummer liefern die Täter mit. Sie bitten um Echtzeit-Überweisung. Das hat einen Grund. Bei einer normalen Überweisung haben Opfer zumindest noch kurzzeitig eine Chance, den Geldfluss zu stoppen. Bei einer Echtzeit-Überweisung nicht. Stabik: „Das Geld ist sofort weg.“

Wie Betrüger an fremde Kontonummern kommen

In meinem Fall sollen 1480 Euro auf ein Konto einer Bank mit Sitz in Deutschland fließen. Zum Täter führt die IBAN laut Stabik in aller Regel aber nicht – obwohl sich hierzulande jeder bei der Eröffnung eines Kontos identifizieren muss.

Das umgehen die Betrüger, indem sie die Gutgläubigkeit von Menschen ausnutzen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Stabik nennt eine davon. In Portalen für Kleinanzeigen bieten Kriminelle eine Arbeit als App-Tester von zu Hause aus an.

Die Interessenten sollen bewerten, wie eine App, also ein Programm fürs Handy, funktioniert. Die erste, die sie testen, ist zufällig eine Video-Ident-App, mit der sich ein Konto eröffnen lässt. Das tun die gutgläubigen Opfer. Die Täter erhalten damit Zugriff auf ein Konto.

„Weitere Apps bekommen die Tester nicht mehr. Der Kontakt bricht ab“, sagt Stabik. Die Kontoinhaber sind also irgendwie auch Opfer. Eine IBAN ist deshalb selten ein Ansatz für Ermittlungen der Polizei.

„Wir sind aber trotzdem froh, wenn wir die Daten bekommen“, sagt Stabik. Denn dann könne die Polizei die Konten sperren lassen.

Die Täter mahnen zur Eile, bleiben aber freundlich. Angesichts der Fehler in der Kommunikation ordnet Stabik das Vorgehen der Täter „eher als plump“ ein. Allerdings weißt er auch: „Es gibt fehlerfreie Kommunikationen. Das kann hochprofessionell sein“, sagt der Polizeisprecher.

Bis jetzt sind während der Kommunikation keine Namen gefallen. Auch den Begriff Sohn oder Tochter vermeiden die Betrüger. Das ist typisch, sagt Stabik. Wenn Namen fallen, dann nennen sie die Opfer – und geben damit den Betrügern unfreiwillig weitere Informationen. In dem Fall kommt der Name „Conny“ von mir – er ist frei erfunden, damit die Kommunikation weiterläuft. Das funktioniert.

Normalerweise nennen die Betrüger ein Konto. In dem Fall schicken sie eine zweite IBAN, nachdem meine Überweisung auf das erste Konto angeblich gescheitert ist.

Die Betrüger sind hartnäckig. Nachdem sie erst einen und dann einen weiteren Tag nichts gehört haben, fragen sie mehrfach nach der Überweisung. Erst freundlich, dann drängender.

Eine Antwort auf die Fragen haben sie bis heute nicht erhalten.

Der Fall liegt bei der Polizei.