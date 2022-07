In Heimenkirch laufen die Vorbereitungen aufs Bezirksmusikfest. Im Festzelt in Meckatz machen sich die Helfer bereits an den Feinschliff. Ein Ausblick.

05.07.2022 | Stand: 19:28 Uhr

Es herrscht bereits beste Laune im Festzelt in Meckatz: Zwar erklingt zwei Tage vor dem Bieranstich zum Bezirksmusikfest noch keine Blasmusik, aber am Dienstag um 9 Uhr füllt freudige Geschäftigkeit das Zelt. Fast 50 Helferinnen und Helfer sind am Werkeln. Sie hämmern, sägen, verlegen Kabel, richten die Küche ein, malen, bringen Dekoration an.

